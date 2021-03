Hochdorf richtet kommunales Corona-Testzentrum ein

Die Gemeinde Hochdorf bietet vor Ostern in Kooperation mit dem Bundesverband Rettungshunde eine Corona-Testaktion in der Gemeindehalle Hochdorf an. Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Hochdorf können sich dabei kostenlos von geschultem Personal des Vereins testen lassen. Die Tests wurden der Gemeinde vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt.

Getestet werden Personen ab 14 Jahren die vorrangig in Kontakt mit gefährdeten Personengruppen stehen, zum Beispiel pflegende Angehörige, Haushaltsangehörige von Schwangeren sowie Angehörige von Personen, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 besteht). Zudem werden Personen getestet, die im beruflichen oder privaten Umfeld Gefahr laufen, dem Virus ausgesetzt zu werden, wie zum Beispiel Menschen, die mit Kindern, Jugendlichen oder Familien arbeiten oder im öffentlichen Dienst sowie Schülerinnen und Schüler und Eltern.

Es sind folgende Termine vorgesehen: Sonntag, 28. März, von 10 bis 13 Uhr; Montag, 29. März, von 17 bis 20 Uhr; Dienstag, 30. März, von 17 bis 20 Uhr und Mittwoch, 31. März, von 17 bis 20 Uhr. Anmeldungen zur Testung sind telefonisch vom 22. bis 26. März unter der Telefonnummer 07355/93020 täglich zwischen 8 und 12 Uhr sowie per Mail an info@gemeinde-hochdorf.de möglich. Aus organisatorischen Grünen können keine Terminwünsche entgegen genommen werden. Jeder bekommt einen Termin zugeteilt. Kurzfristige Termine können am jeweiligen Testtag unter der Nummer 0178/837 7603 angefragt werden.