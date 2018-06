Hochdorf profitiert von sprudelnder Einkommensteuer

Weniger Gewerbesteuer als geplant, was aber durch deutliche Mehreinnahmen aus der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen vom Land mehr als ausgeglichen worden ist: Die Gemeinde Hochdorf hat das Rechnungsjahr 2017 besser abgeschlossen, als im Haushaltsplan ins Auge gefasst. „Insgesamt ist es sehr gut gelaufen“, sagte Bürgermeister Klaus Bonelli bei der Vorstellung der Jahresrechnung. „Das hilft uns, das Programm 2018 zu finanzieren.“

Die Unternehmen überwiesen gut 537 000 Euro an die Gemeindekasse. Geplant waren indes Einnahmen von 600 000 Euro aus der Gewerbesteuer und im Verlauf des Jahres 2017 musste die Gemeinde den Betrieben Vorauszahlungen zurückerstatten. Locker aufgefangen wurde dieses Minus von 63 000 Euro durch Mehreinnahmen von rund 85 000 Euro bei der Einkommensteuer (insgesamt gut 1,37 Millionen Euro). Auch die Schlüsselzuweisungen vom Land (gut 715 000 Euro) lagen beinahe 52 000 Euro über dem Planansatz.

Insgesamt summierten sich die laufenden Einnahmen im Verwaltungshaushalt auf gut 7,25 Millionen Euro. Und die Gemeinde konnte, nachdem die jährlichen wiederkehrenden Ausgaben wie jene für Personal, Heizung und die Unterhaltung von Gebäuden und Straßen bestritten waren, deutlich mehr Geld abzweigen und dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zuführen: Fast 422 820 Euro waren es am Ende, geplant waren gut 267 160 Euro. Entsprechend musste weniger Geld aus der Rücklage entnommen werden, um die Investitionen zu schultern. Der Investitionshaushalt lag nach Rechnungsabschluss tatsächlich bei 2,087 Millionen Euro.

Nahwärme schafft fast Ausgleich

Bonelli sagte weiter, das Sonderkonto fürs Baugebiet Kreuzäcker sei dieses Jahr mit einem Plus von 111 000 Euro aufgelöst worden, dieser Überschuss fließt in den Gemeindehaushalt. Erfreulich sei, dass das Plus bei der Wasserversorgung höher ausgefallen sei als geplant; das wirkt sich bei der nächsten Kalkulation der Wassergebühren für die Jahre von 2020 an dämpfend aus. Beim Abwasser sei das Defizit gedrückt worden. „Bei der Nahwärme sind wir auf einem guten Weg“, sagte Bonelli: Hier fiel zwar immer noch ein kleiner Verlust von 868 Euro an, aber in den Jahren davor waren es es zumeist fünfstellige Euro-Beträge gewesen.

Im laufenden Jahr 2018 gebe es bis jetzt keine große Ausreißer. Bonelli rechnet damit, dass aufgrund der weiter guten Steuereinnahmen etwa 50 000 bis 100 000 mehr laufende Einnahmen erzielt werden könnten als geplant.