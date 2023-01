Hochdorf läuft für einen guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell veranstaltete die Sparte Gymnastik- und Freizeitsport des TSV Hochdorf am 30. Dezember die 14. Auflage des Spendenlaufes zugunsten des Kinderhospizes in Bad Grönenbach. Die ausgesteckte Strecke um das Rißtal in Hochdorf wurde von vielen Läuferinnen, Läufern und Spaziergängern gleichermaßen genutzt. Alle liefen ausschließlich für den guten Zweck und dieser Einsatz erbrachte eine beachtliche Spende in Höhe von 1450 Euro. Mit dieser Unterstützung können im Kinderhospiz in Bad Grönenbach konkrete Hilfen für betroffene Kinder und deren Familien in Form von psychosozialer Unterstützung, Familienzusammenführung, Erholung für die ganze Familie mitfinanziert werden.

Als Belohnung gab es kostenlosen Glühwein oder Punsch, selbstgebackenes Gebäck und Kuchen. Alle Getränke und Zutaten wurden gespendet, so kann der Spendenerlös zu hundert Prozent weitergeleitet werden. In einer freundlichen Atmosphäre fanden dann noch nette Gespräche und Glückwünsche fürs neue Jahr statt.Vielen Dank allen Teilnehmern, den Organisatoren, den Helfern der Abteilung Breitensport und den Spendern.