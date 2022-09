Herbstfest beim Musikverein Hochdorf

Das alljährliche Herbstfest des Musikverein Hochdorf findet am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober 2022, in der Gemeindehalle statt.

Am Samstag, 8. Oktober, ist das Landespolizeiorchester unter der Leitung des gebürtigen Otterswangers Professor Stefan R. Halder mit einem Benefizkonzert zugunsten der Jugendausbildung beim Musikverein Hochdorf zu Gast. Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt laut Ankündigung zu den renommierten Berufsblasorchestern Deutschlands und ist das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg. Ob Klassische Musik, sinfonische Blasmusik, Swing und Jazz, Rock, Pop oder traditionelle Blasmusik, die 39 Musikerinnen und Musiker des Orchesters begeistern mit ihrer Spielfreude und ihrem Können, so die Organisatoren. Karten können im Vorverkauf auf der Homepage www.hochdorf-musikverein.de bestellt werden. Der Preis im Vorverkauf beträgt 13 Euro, an der Abendkasse 16 Euro. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.

Am Sonntag, 9. Oktober, lädt der Musikverein ab 11 Uhr zu seiner traditionellen Metzelsuppe ein. Anschließend kann man mit einem Kaffee das Kuchenbuffet genießen. „Außer der frisch und natürlich selbst zubereiteten Essensauswahl, bieten wir unsere geliebten Vesperartikel wie Rauchfleischbraten, Schwarzwurst, Leberwurst und vieles mehr, an. Für unsere kleinen Gäste steht eine Bastelecke bereit“, erklärt der Musikverein in seiner Ankündigung.