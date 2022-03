Helmut Gäsler ist neues Ehrenmitglied des Musikvereins Schweinhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Samstag, den 19. März fand die Generalversammlung des Musikvereins Schweinhausen statt. Der 1. Vorsitzende Florian Müller berichtete über das letzte Jahr. Mit einem Essensverkauf To-Go, einem Fotoshooting, dem stattgefundenen Platzkonzert im Herbst und der neuen Homepage des Musikvereins fand trotz Pandemie die ein oder andere Aktion für die Vereinsmitglieder statt.

Nach dem Bericht der Schriftführerin Claudia Schosser berichtete Jugendleiterin Katharina Rueß über die verschiedensten Aktivitäten der Kinder und Jugendliche im MV Schweinhausen, unter anderen über die erfolgreich absolvierten D-Lehrgänge der Jugendlichen. Bei den Flötenkindern konnten 2021 4 Neuzugänge verzeichnet werden, bei der Instrumentalausbildung gab es keine Veränderungen zum Vorjahr.

Dirigent Erwin Albinger betonte in seinem Rückblick auf das Jahr 2021, dass durch die Corona-Situation und den damit verbundenen Einschränkungen den Musikern erneut einiges abverlangt wurde. Umso mehr erfüllt es ihn mit Freude, dass am 18. März die erste Probe stattfinden konnte und keine Musiker den Verein verlassen haben. Bei den anstehenden Wahlen wurde die 2. Vorsitzende des Musikvereins Christina Braith, die Kassiererin Cornelia Baier, die zwei aktiven und passiven Beisitzer Johannes Gnannt und Matthias Waibel sowie Karl Huchler und Gerhard Müller, die Jugendleiterin Katharina Rueß sowie die zwei Kassenprüfer Karl Merk und Heinrich Reich jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Zum Abschluss der Versammlung schlug die 1. Vorsitzende Diana Schmid stellvertretend für die Vorstandschaft vor, den Musiker Helmut Gäßler zum Ehrenmitglied des Musikvereins zu ernennen. Helmut Gäßler widmete nahezu 50 Jahre aktiv der Blasmusik mit seiner eigenen Posaune und war seit 1983 aktives Mitglied beim Musikverein Schweinhausen. Auf Grund einer Krankheit ist es ihm leider nicht mehr möglich, die Posaune im Orchester zu spielen. Von 1984 - 1989 war er als aktiver Beisitzer in der Vorstandschaft tätig. Seit der Gründung des Fördervereins 2002 ist er bis heute als Beisitzer tätig und unterstützt den Verein in jeglichen Belangen. Helmut Gäßler wurde einstimmig von den Anwesenden zum Ehrenmitglied des Musikverein Schweinhausen ernannt.