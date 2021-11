Helfer statt Heim – Damit wir zu Hause alt werden können

Mehrere Gemeinden, wie zum Beispiel Ingoldingen und Tannheim, nehmen inzwischen an dem Projekt „Quartier 2030“ teil – eine Initiative des Landes, genau solche Denkprozesse für mehr bürgerschaftliches Engagement anzustoßen. In anderen Gemeinden gibt es schon lange bürgerschaftliches Engagement in diesem Bereich. Zum Beispiel den Verein Lebensqualität Burgrieden, der über eine Dienstleistungsbörse Hilfe vermittelt. Oder die Bürgergemeinschaft Laupheim, die ein Netz der Grundversorgung anbietet. Oder die Seniorengenossenschaft Riedlingen, die unter anderem Essen ausliefert und einen Begleitdienst anbietet. Wer wissen will, welche Angebote es in seiner Heimatgemeinde gibt, kann sich an die Altenhilfefachberatung beim Landratsamt Biberach wenden.