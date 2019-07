Gewerbegebiet ist Thema in Hochdorf

Der Gemeinderat Hochdorf befasst sich in der Sitzung am Dienstag, 23. Juli, von 19.30 Uhr an im Sitzungssaal des Rathauses mit dem Gewerbegebiet Wasserfall und dem Baugebiet Kreuzäcker II. Für beide Gebiete wird die Erschließungsplanung mit jeweiligem Zeitplan vorgestellt.

Für die Sanierung des Kindergartens Unteressendorf sollen die Aufträge für die Außenanlagen vergeben werden. Für den Anschluss der Sporthalle an die Nahwärme sollen die Ingenieurleistungen in Auftrag gegeben werden. Zu entscheiden ist über die Leitungsfreistellung in den Kindertageseinrichtungen.

Zu den weiteren Themen gehört unter anderem die Jahresrechnung 2018.