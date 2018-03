Genügend Kitaplätze in der Gemeinde Hochdorf

In der Gemeinde Hochdorf gibt es fürs Kindergartenjahr 2018/2019 genügend Betreuungsplätze, um alle Kinder zu versorgen. „Aktuell besteht kein Handlungsbedarf“, fasste Hauptamtsleiterin Beate Fritz im Gemeinderat die Ergebnisse der jährlichen Bedarfsplanung zusammen. Von den momentan 138 Kitaplätzen sind nach dem jetzigen Stand der Voranmeldungen 115 belegt. Hinzu kommen zehn Plätze in der Krippe „Vogelnest“ mit einem freien Träger, die derzeit voll belegt ist.

Sollte sich der Bedarf durch Zuzüge oder geänderte Elternwünsche erhöhen, könne man aber innerhalb recht kurzer Zeit reagieren, sagte Fritz. In Schweinhausen seien Kapazitäten für Kinder über drei Jahren (Ü3) frei. Sollten mehr Krippenkinder (U3) Plätze benötigen, könne man schnell eine Änderung der Betriebserlaubnis beantragen. Aber ob man im Zweifel so schnell auch Personal finde?, fragte Thomas Booch. Zuletzt, als es einige Wechsel gab, habe das immer geklappt, antwortete Fritz. Bürgermeister Klaus Bonelli ergänzte, dass gleich zwei angehende Fachkräfte in Hochdorf die praxisintegrierte Ausbildung (PIA) absolvieren, stimme in optimistisch. Im Übrigen sei im Haushalt für eventuell nötige Personalaufstockungen vorgesorgt.

Laut Fritz ist die „Zwergenstube“ in Hochdorf, wo die längsten Öffnungszeiten angeboten werden, „übers ganze Jahr verteilt gut ausgelastet“. Aktuell sei der Betreuungsbedarf für U3-Kinder stark gestiegen, die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung schwächer. In Unteressendorf zeige sich, „dass es absolut richtig und notwendig war, die zweite Gruppe einzurichten“. Dagegen zeige sich, dass der Wunsch nach Ganztagsangeboten auch in Unteressendorf doch nicht so groß sei. Manchmal seien es nur drei bis vier Kinder beim Mittagessen, das Angebot binde trotzdem viel Personal.

Auch die Fleximodelle, merkte Fritz an, bedeuteten einen hohen Aufwand für die Kita-Leitungen. Ist die Versorgung also gut, so bestünden die Herausforderungen dieses Jahr im Umbau in Unteressendorf und darin, einen neuen Essenslieferanten zu finden. Der bisherige Lieferant hat gekündigt.