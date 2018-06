Gemeindefeuerwehr braucht einen Gesamtkommandanten

In der Gemeinde Hochdorf soll am 25. Juni ein Gesamtkommandant für die Gemeindefeuerwehr mit drei Einsatzabteilungen gewählt werden. Auch zwei Stellvertreter und zwei Beisitzer sind zu bestimmen.

Bisher gibt es drei eigenständige Feuerwehren in Hochdorf, Schweinhausen und Unteressendorf. Dies entspricht aber nicht dem Gesetz, das eine Gemeindefeuerwehr mit einem Gesamtkommandanten verlangt. Dem trug der Gemeinderat jetzt Rechnung, indem er einmütig eine neue Feuerwehrsatzung verabschiedete. Sie orientiert sich eng an einer Mustersatzung und am Gesetzestext.

Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen: Das bedeutet nicht, dass Mannschaften zusammengelegt oder etwa Fahrzeuge an einen anderen Standort verlegt würden. Auch über Gerätehäuser verliert die Satzung kein Wort. Die Feuerwehren Hochdorf, Schweinhausen und Unteressendorf bleiben erhalten, sie heißen künftig Einsatzabteilungen mit jeweils eigenem Kommandanten. Rechtlich bilden die drei Einsatzabteilungen jedoch zusammen mit den zwei Altersabteilungen und der Jugendfeuerwehr eine Gemeindefeuerwehr – und das Gesetz sieht eben einen Gesamtverantwortlichen vor. Die Satzung regelt dementsprechend Aufgaben, Rechte und Pflichten der Führung, der Gremien und eines jeden Mitglieds.

Laut Gesetz kann der Gesamtkommandant in Personalunion eine Einsatzabteilung führen, dafür gibt es in anderen Gemeinden Vorbilder. Der Gesamtkommandant wird von allen aktiven Feuerwehrleuten der Gemeinde gewählt, die Abteilungskommandanten von den Angehörigen der jeweiligen Einsatzabteilung. Hochdorf ist bei Weitem nicht die einzige Gemeinde im Landkreis Biberach, in der die Feuerwehrsatzung diese rechtliche Anforderung bisher nicht wortgetreu erfüllte.