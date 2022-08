Gelungener Start einer vielversprechenden Kooperation

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 23. – 25. August stand der Fußball auf den Sportanlagen in Hochdorf im Vordergrund. Als eine der ersten Veranstaltungen in der neu bestehenden Kooperation zwischen dem TSV Hochdorf und der Münchner Fußballschule konnten neun Kinder aus verschiedenen Vereinen am Sommerfußballcamp teilnehmen. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Kinder von der Trainerin Chiara Buck begrüßt und gleich mit Trikot, Cappy und einer Tasche ausgestattet. Von da an drehte sich alles um den Ball. Vormittags standen intensive, alters- und leistungsentsprechende Trainingseinheiten auf dem Programm. Die Kinder lernten das Toreschießen, das Passen und jede Menge Tricks und Finten. Nach einer gemeinsamen Mittagspause mit leckerem und gesundem Essen im TSV Vereinsheim waren das Wissen und die Kreativität der Nachwuchskicker gefragt. Mit neuer Energie ging es dann noch einmal auf den Sportplatz. Unter aktiver Anleitung konnte das Gelernte ausprobiert und angewendet werden. Zum Abschluss nahmen erschöpfte, aber glückliche Kinder stolz eine Urkunde und einen Gutschein für die Fördertrainings in Empfang. Wir freuen uns jetzt auf eine weitere aktive Umsetzung der Kooperation mit der Münchner Fußballschule.