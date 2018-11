Gelungener Konzerteinstand von Dirigent Huber

Ein sehr gutes Konzert hat die Gemeindejugendkapelle Hochdorf zusammen mit dem Musikverein Unteressendorf am Samstagabend in der vollen Gemeindehalle Unteressendorf gegeben. Klingende, moderne Musik bereitete den Besuchern einen schönen, kurzweiligen Konzertabend. Dirigent Wolfgang Huber aus Ebersbach leitete sein erstes Jahreskonzert.

Den ersten Konzertteil eröffnete die gut vorbereitete Gemeindejugendkapelle Hochdorf, Schweinhausen und Unteressendorf mit „Zauberland“. Hier gab Dirigent Michael Schick mit seinen 38 Musikern die Ruhe und Eindrücke von einem schönen Sonntagmorgen klangvoll wieder. Harmonische Akkorde, saubere Intonation zeichneten die Jugendkapelle bei diesem Stück aus. Erfrischende Musik aus den Filmen „Fluch der Karibik“, „König der Löwen“ und Anderen präsentierten die Jugendlichen beim Medley „Movie Milestones“. Interessantes Schlagzeug, starke Rhythmik und bekannte Melodien wechselten sich gekonnt ab. Mit dem „Crocodile Rock“ und Bonnie Tyler´s „Total Eclipse oft he Hearth“ beendete die Jugendkapelle ihren gelungenen Auftritt. Sarah Wiest führte gekonnt durchs Programm.

Schlüssiges Konzept

Die 61 Musiker des Blasorchesters unter der Leitung von Wolfgang Huber begannen ihren Konzertteil mit „Studio 1, einer Show-Overtüre “ von Alfred Bösendorfer. In einem schlüssigen Konzept unterbrach der Dirigent bei der Overtüre mehrere Male die Musik, begrüßte die Gäste showmäßig und machte neugierig auf das Konzert mit dem Motto „Zurück in die Zukunft“. Bei „The Times“ beschrieb das Orchester musikalisch in effekt- und klangvoller Weise die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Musiker und das Publikum sollen bei dieser Musik ihre eigenen, bedeutenden Ereignisse im Leben mit einfließen lassen, sagte die charmante Ansagerin Tatjana Christ. Die ganze Palette an Tönen, Akkorden und Rhythmus gab es bei dem modernen Stück „Zurück in die Zukunft“. Mit mysteriösen Klängen begann die Musik zum Film „Das Boot“ von Klaus Doldinger. Das Stampfen der Maschinen, das Klopfen des Echolots und die spannungsgeladene Musik wurden immer wieder durch das ins Ohr gehende Titelthema in allen Variationen überstrahlt. Anders als im Film endete bei diesem dramatischen Musikstück der Ober-/Höchststufe die Odyssee der U-96 mit der glücklichen Heimkehr im Hafen in einem überschwänglichen musikalischen Schluss. Die Lebensfreude drückte das Orchester beim zeitgenössischen, sinfonischen Werk „Zeitenwende“ im ersten Teil durch ein tänzerisches Allegretto aus. Feurig wird die Wende im zweiten Teil intoniert, die sich jedoch in Besonnenheit und Harmonie auflöst. Moderne Rhythmik und Stilistik drücken die hektische Betriebsamkeit und den Stress der modernen Zeit im dritten Teil aus.

Moderne Gestaltung

Der klangvolle „Krönungsmarsch“ aus der Oper der Prophet und Rockballade „The Sound of Silence“ bildete den Schlusspunkt des sehr guten, modern gestalteten Konzertes. Nach den Dankesworten vom Vorsitzenden Andreas Bitterwolf, gab es als Zugabe das französische Chanson „My Way“. Das klangvoll aufspielende Blasorchester beeindruckte durch gute Intonation und ausgeprägte Dynamik gepaart mit rhythmischer Genauigkeit und angenehmer Lautstärke. Dirigent Wolfgang Huber war mit seinem ersten Konzert beim Musikverein Unteressendorf sehr zufrieden. Zu seinen Musikern gewandt lobte er am Ende: „Das habt ihr toll gemacht“. Während des Konzertes hatte Wolfgang Kammerlander vom Blasmusikkreisverband Biberach verdiente Musiker ausgezeichnet. Ein weiterer Bericht dazu folgt.