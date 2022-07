Gelungener Abschluss der Fußballjugend in Hochdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte am Freitag, den 8. Juli endlich wieder ein großer Saisonabschluss der Fußballjugend gefeiert werden! Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich gut 200 Jugendfußballerinnen und -fußballer, Geschwisterkinder, Eltern und Trainer auf dem Gelände des TSV Vereinsheims in Hochdorf. Für das leibliche Wohl wurde reichlich gesorgt: es gab Pizza, Stockbrot oder eine Rote im Wecken.

Der erste Programmpunkt für den Abend war ein Showtraining der Münchner Fußballschule für die Bambini und F Jugend Kids. An verschiedenen Stationen konnten die Trainer einige Tricks und Finten an die 20 Kinder weitergeben. Dieses Angebot war ein Einstieg in eine mögliche Kooperation des TSV Hochdorf mit der Münchner Fußballschule. Intensiviert wird dieses jetzt mit einem kostenlosen Schnuppertraining und einem Feriencamp in den Sommerferien. Vielleicht kann der TSV Hochdorf hier ein zusätzliches Angebot für fußballbegeisterte Kids schaffen und so die gute Arbeit der Trainerinnen und Trainer unterstützen und erweitern.

Direkt im Anschluss versammelten sich alle 20 Jugendtrainerinnen und -trainer auf dem Sportplatz. Anders wie sonst üblich, erhielten dieses Mal die Trainer eine Medaille von den Kids überreicht. Mit einem großen Plakat „Danke für die Unterstützung“ überraschte die C Jugend noch die Gäste. Mit all diesen Gesten und Geschenken wollten sich die Kinder, die Eltern und die Abteilung Fußball für den großen Einsatz aller Trainerinnen und Trainer bedanken. Und schon ging es weiter – Wie in Hochdorf üblich, wussten die Kids beim erklingen des Countdowns von 10 auf 0 sofort was zu tun war: Sie rannten auf den Sportplatz und stellten sich zu ihren bisherigen Trainerinnen und Trainern. So konnten die aktuellen Mannschaften noch einmal zusammen kommen, bevor dann der jeweils ältere Jahrgang unter Applaus der Eltern in die nächste Jugend verabschiedet wurde.

Zum Abschluss gab es noch eine Trainingseinheit der Münchner Fußballschule für die E und D Jugend Kids. Während der Abend dann für die Erwachsenen gemütlich ausklingen konnte, waren die Kids bis zum Einbruch der Dunkelheit auf dem Sportplatz beim Fußballspielen. Dies war der gelungene Abschluss einer erfolgreichen Saison und der würdige Rahmen für die vielen Dankesworte.