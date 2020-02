Fußgängerüberwege sind Thema im Rat

Im Vorfeld der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 18. Februar, in Hochdorf werden verdiente Blutspender ausgezeichnet. Die Ehrung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Von 19.30 Uhr an befasst sich der Rat dann mit unter anderem mit den Fußgängerüberwegen in der Gemeinde. Zu den weiteren Themen gehören Bekanntgaben, Baugesuche, der Schriftzug an der Außenwand der in Sanierung befindlichen Gemeindehalle, ein Antrag des Musikvereins Hodchdorf auf einen Zuschuss fürs Kreismusikfest sowie die Auftragsvergabe für die Nahwärmeleistung im Wohngebiet Kreuzäcker II.