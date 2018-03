Frontalzusammenstoß auf der B30

Auf der B30 bei Hochdorf sind am Samstagfrüh mehrere Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 8.05 Uhr fuhr ein 44 Jahre alter Mann auf der B30 zwischen Hochdorf und Appendorf. Laut Polizei war er trotz winterlicher Straßenverhältnisse zu schnell unterwegs und kam mit seinem Opel ins Schleudern. Er kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen eines 42 Jahre alten Mannes und einer 37-Jährigen.

Der 44 Jahre alte Unfallverursacher und die 37 Jahre alte Fordfahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt und mussten in nahegelegene Kliniken eingeliefert werden. Die B30 war an der Unfallstelle für zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Biberach war mit mehreren Einsatzfahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz. Alle drei verunfallten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf rund 30 000 Euro.