Franz Stocker kandidiert nicht mehr für den Vorstand

Dieses Jahr lud der Obst- und Gartenbauverein Schweinhausen e.V. seine Mitglieder*innen zur 48. Jahreshauptversammlung am 3. Juli in den Kulturstadel in Hochdorf ein. Bei strahlendem Wetter fanden sich 26 Mitglieder*innen und 16 Gäste zur Versammlung ein.

Nach dem Genuss von Kaffee und Kuchen wurde in einem Rückblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres berichtet; die teilweise leider immer noch nur mit Einschränkungen durchgeführt werden konnten. Hier seien nur zwei als Beispiel angeführt:

Für Kinder im Grundschulalter wurde die Garten-Gang gegründet; einmal im Monat findet Freitagnachmittags eine zweistündige Veranstaltung statt. Dort wird gewerkelt, gebastelt, geschaut und gestaunt und die Kinder sind mit Begeisterung dabei. So zum Beispiel mal bei den Pferden, mal auf der Wiese ein Insektenhotel bauen, zu Ostern Osternester basteln und vieles mehr.

Oder der OGV übernahm gemeinsam mit dem Verein Lebensqualität für die Gemeinde die Bepflanzung der neuen Beete vor der Gemeindehalle mit diversen Stauden, die dann im Herbst noch mit Blumenzwiebeln ergänzt wurden. Es entstand ein wunderschönes, blühendes Beet für Insekten, das viel Aufmerksamkeit und Lob einbrachte.

Kassenbericht, Kassenrevisionsbericht und Entlastung des Vorstandes waren schnell abgehandelt und auch die vom Vorstand vorgelegten Anträge wurden einstimmig angenommen. Bei Kindern und Jugendlichen die Liebe zur Natur zu wecken, ist auch ein Anliegen des Vereins; darum wurde nun die Möglichkeit einer Familienmitgliedschaft geschaffen.

Weiter ging es mit diversen Ehrungen, sowohl vom Verein für langjährige Mitgliedschaften als auch vom LOGL für längere ehrenamtliche Tätigkeit mit einem Amt im Vorstand.

Auch die Wahlen danach gingen schnell über die Bühne; sechs der wieder zu wählenden Amstinhaber*innen von Vorstand und Kassenprüfung hatten sich zur Wiederwahl gestellt und wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Herr Franz Stocker hat sehr bedauert, dass er sich nicht mehr zur Wahl zum Beisitzer stellen kann. Er wurde vom Verein mit großem Dank für seine langjährige, unermüdliche Arbeit für den Verein mit einem Geschenk verabschiedet.

Zum Abschluss stellte die 1. Vorsitzende Mandy Hopp noch die neue Homepage vor, die derzeit im Entstehen ist. Nach Beendigung der Versammlung blieben die Besucher gerne noch bei anregenden Gesprächen sitzen.