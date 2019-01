Feuerwehrfahrzeug erhält kirchlichen Segen

Das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Schweinhausen hat am Samstagabend den kirchlichen Segen von Pfarrer Jürgen Sauter erhalten. Seit November steht das TSF-W für Einsätze in der Gemeinde Hochdorf bereit.

„So sei dieses Fahrzeug gesegnet, alle die es benutzen und gebrauchen und alle die durch das Fahrzeug und dessen Einsatz Hilfe erfahren“, so lautete die Segensformel von Pfarrer Jürgen Sauter. „Möge das Fahrzeug im Einsatz hilfreich sein, bei Übungen Freude bereiten und hauptsächlich nicht bei Unfällen und Bränden, sondern am besten nur bei Festen zum Einsatz kommen“. Gleichzeitig segnete Pfarrer Sauter zwei Christophorusplaketten.

Bei der anschließenden Feier in der Gemeindehalle Schweinhausen sagte Bürgermeister Klaus Bonelli in seiner Festrede: „Heute ist ein ganz wichtiger Tag für die Gemeinde. Wir können mit der offiziellen Übergabe des neuen Einsatzfahrzeuges TSF-W einen wichtigen Schritt für die weitere Sicherstellung des Brandschutzes in der Gesamtgemeinde Hochdorf tun.“ Das alte Tragkraftspritzenfahrzeug sei inzwischen über 30 Jahre alt und der technische Zustand so schlecht, dass der Brandschutz und die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährt und sichergestellt werden konnte. Die Kosten für das neue Fahrzeug benannte Bonelli mit 180 000 Euro. Hierzu gab es eine Fachförderung von 38 000 Euro durch das Land. Das Fahrzeug sei nur ein Teil des Brandschutzes. Es bedürfe dazu noch vieler ehrenamtlicher Feuerwehrleute. Er bedankte sich bei allen Feuerwehrleuten für ihr unermüdliches Engagement um die Sicherheit der Bürger in der Gemeinde. „Sie sind diejenigen, die Tag und Nacht bereit sind um zu helfen“.

Der Schweinhauser Abteilungskommandant Guiseppe Dodoro sagte: „Das kompakte Fahrzeug wurde so zusammengestellt, dass es dem Bedarfsplan gerecht wird, in die bestehende Garage passt und die Fahrzeugflotte der Gemeindefeuerwehr gut ergänzt“. Er freute sich über das neue TSF-W mit einem MAN Fahrgestell mit 132 KW und einem Ziegler Aufbau sowie einem 600 Liter Löschwassertank. Das Fahrzeug habe ein Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen und eine Höhe von 2,80 Metern. Besonders stolz war er auf die in den Sitzen integrierten Atemschutzgeräte, den Stromerzeuger und den Lichtmast mit sechs Scheinwerfern.

„Das neue Fahrzeug fügt sich mit seiner vielseitigen Beladung sehr gut in die Einsatzstruktur ein“, sagte der Hochdorfer Gesamtwehrkommandant Patrick Christ. „Damit kann ein großes Spektrum an Einsätzen abgearbeitet werden“. Als Geschenk hatte er eine Christopherusplakette dabei.

Berthold Rieger überbrachte die Glückwünsche des Kreisfeuerwehrverbands. Die Einweihung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges sei etwas Besonderes und finde eher selten statt, sagte er. Er hatte eine Erinnerungstafel und ebenfalls eine Christophorusplakette dabei. Nach der Segnung durfte der Hobby-Lastwagenfahrer Pfarrer Jürgen Sauter das Fahrzeug in die Garage einparken. Einen Lastwagenführerschein hat er.