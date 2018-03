Feuerwehr Unteressendorf: Neubau statt Anbau

Die Feuerwehrabteilung Unteressendorf bekommt ein neues Zuhause. Der Feuerwehrbedarfsplan sieht vor, dass die Feuerwehrabteilung ein neues Mittleres Löschfahrzeug (MLF) erhält – und dafür braucht es aufgrund mangelnder Alternativen eine neue Garage in entsprechender Größe.

Ursprünglich war vorgesehen, links oder rechts an die Gemeindehalle in Unteressendorf anzubauen. Wie sich mittlerweile nun herausgestellt hat, sind beide Varianten nicht möglich. Bei der einen Variante ist die Ausfahrt zu kurz, bei der anderen ist die Verkehrssituation problematisch. Wie Bürgermeister Klaus Bonelli dem Gemeinderat diese Woche berichtete, wurden daraufhin weitere Varianten geprüft. Alle jedoch ohne Erfolg. Dabei untersuchte die Gemeinde auch die Möglichkeit, auf privatem Grund zu bauen. „Wir sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Neubau die einzige wirklich gute Lösung ist in Unteressendorf“, so Bonelli. Derzeit stünden drei gemeindeeigene Grundstücke in der engeren Auswahl: am Bahnhof, bei den Kiesboxen und beim Bolzplatz. „Aus unserer Sicht ist der Standort am Bolzplatz am besten, da es dort eine gute Verkehrsanbindung gibt, das Grundstück am Rand der Ortschaft liegt und sich das Grundstück kostengünstig erschließen ließe“, erläuterte der Bürgermeister. Für den Neubau werde nicht das gesamte Grundstück benötigt. Eventuell könne man das Grundstück so platzieren, dass der Festplatz noch nutzbar bleibe.

Klar sei: Das neue Fahrzeug könne die Gemeinde erst anschaffen, wenn es die entsprechenden Räumlichkeiten dafür gebe. Der Plan der Verwaltung stieß im Gemeinderat auf Zustimmung. Der Feuerwehrbedarfsplan wird somit im Bereich der Feuerwehrabteilung Unteressendorf aktualisiert. Der Neubau und die Anschaffung des neuen Fahrzeugs werden nur dann realisiert, wenn die Fördergelder hierfür bewilligt werden. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung zudem, alles Weitere zu veranlassen und die Ausschreibung für den Kauf des Feuerwehrfahrzeugs vorzubereiten.