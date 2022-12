Festliche Klangfülle in St. Martin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein klangvolles und abwechslungsreiches Kirchenkonzert hat der Musikverein Unteressendorf zusammen mit dem Frauenchor „InTakt“ am Samstagabend des 19. Novembers in der Unteressendorfer Kirche St. Martin gegeben. Mit festlichen und sakralen Klängen haben die Musiker und Sängerinnen die Besucher wunderbar auf die besinnliche Advents- und Weihnachtszeit eingestimmt. Die eingenommenen Spenden werden an den Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder Ulm gespendet.

Mit dem feinfühligen Lied „O Herr ich liebe dich“ eröffneten die 21 Frauen um Chorleiterin Claudia Christ den Konzertabend. Zu diesem Lied zogen Kinder mit Kerzen in die spärlich beleuchtete Kirche ein. Der Musikverein übernahm danach, unter Leitung von Wolfgang Huber, mit dem getragenen Solostück „Bohemian Lovers“. Stephan Hofmeister am Bassflügelhorn und Patrick Christ an der Trompete übernahmen den Solopart dieses Stückes. Im Wechsel von Chor und Orchester folgten Musikstücke und Lieder wie „Moment for Morricone“ und „Heaven Is a Wonderful Place“. Beim Solostück „Give Us Pace“ glänzten die Trompeter Patrick Christ und Sophia Domnowski mit gekonntem Spiel. Als Solist trat Andreas Christ mit seiner Flöte bei der Ballade „May The Road Rise“ mit gefühlvollem, virtuosem Spiel in den Vordergrund. Gemeinsam brachten Orchester und Chor die Stücke „Music“ und „Hallelujah“ zu Gehör. Beim Gesangstück „We Are The World“ durften 13 Kinder und Enkelkinder von Sängerinnen und Musikern den Chor unterstützen. Zwischendurch erklang mit „Trumpet Voluntary“ eine festliche Barockmusik von der Empore. Wolfgang Huber spielte an der Trompete und Tanja Nünke an der Orgel. Tanja Nünke war es auch, die den Chor bei einigen Liedern am Keyboard begleitete. Margit Geiger führte gekonnt durchs gut eine Stunde gehende Programm. Mit dem Konzertwerk „Highland Cathedral“ endete ein tolles Konzert mit rauschendem Beifall.

Ein Besucher sagte: „Es war berührend, abwechslungsreich und ein wirklich schöne Konzert.“ Die Zufriedenheit der Besucher und Akteure zeigte sich auch bei der Einkehr danach, bei Glühwein und Kinderpunsch. Die Spendensumme von über 1200 Euro wird demnächst übergeben.