Fürs Boule-Turnier jetzt anmelden

Der Verein Lebensqualität Hochdorf veranstaltet am Sonntag, 1. September, von 13 bis 19 Uhr das zweite Hochdorfer Boule-Turnier. Dafür können sich jetzt Spieler anmelden.

Ausgetragen werden die Spiele auf dem Parkplatz der Firma medica Medizintechnik in Hochdorf (Blumenweg 8). Unter dem Motto „Boule ist cool“ sind Vereine, Gruppen, Familien und Einzelpersonen zum Mitmachen eingeladen. Auch Ungeübte können teilnehmen, denn die Regeln und Grundtechniken sind schnell erklärt. Der Spaß und die Begegnung stehen im Vordergrund. Für die Sieger gibt’s Pokale.

Gespielt wird in Dreierteams. Interessierte werden gebeten, gleich bei der Anmeldung den Teamnamen und die Teammitglieder anzugeben. Einzelpersonen können sich ebenfalls melden, sie bilden dann am Turniertag ein Team. Die Startgebühr beträgt drei Euro pro Erwachsenem und ein Euro pro Kind und Jugendlichem. Das Geld wird vor Beginn eingesammelt. Beginn des Turniers ist um 13 Uhr, bereits von 12 Uhr an kann geübt werden. Für Bewirtung mit Kaffee und Kuchen sowie kalten Getränken und Gegrilltem wird gesorgt. Die Veranstalter vom Verein Lebensqualität Hochdorf freuen sich über Kuchenspenden