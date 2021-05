Essen „to go“ als Ersatz fürs Dorffest

Da das traditionelle Dorffest in Hochdorf wegen der Pandemie auch dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, haben sich die Veranstalterinnen und Veranstalter einen Ersatz ausgedacht: Sowohl an Fronleichnam, dem 3. Juni, als auch am 5. Juni bieten sie ein Essensangebot „to go“ an.

Am Donnerstag stehen auf der Speisekarte unter anderem Rollbraten mit Spätzle und Salatteller sowie ein vegetarisches Gemüsecurry mit Basmatireis. Samstag gibt es unter anderem Schweinshaxe mit Kartoffelsalat und eine Schaschlikpfanne mit Wecken.

Verkauft wird das Essen nur unter Vorbestellung bis zum 30. Mai. Abgeholt werden können die Speisen in der Halle in Hochdorf unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften. Um das Personenaufkommen möglichst gering zu halten, erfolgt die Abholung nur zu bestimmten Zeiten: am Donnerstag zwischen 11 und 13.15 Uhr und am Samstag zwischen 17 und 19.15 Uhr.

Donnerstag gibt es zudem ein großes Kuchen- und Tortenbuffet für den anschließenden Mittagskaffee zu Hause. Diese können direkt bei der Abholung ohne Vorbestellung erworben werden.