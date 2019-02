Erste Dorfputzete ist für April geplant

Die Gründung des Vereins Lebensqualität Hochdorf hat das Miteinander in der Gemeinde nachhaltig verändert. Allein im vergangenen Jahr initiierte der Verein 28 Veranstaltungen für die Hochdorfer Bürger, wie etwa ein Bouleturnier und mehrere Gemarkungswanderungen.

Während der Hauptversammlung blickten die Mitglieder des Vereins auf das Erreichte zurück. Die Begrüßung übernahm Gertraud Koch, Vorsitzende für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Im Rückblick zeigte Otto Höbel, Vorsitzender Verwaltung, zunächst auf, was im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt wurde. Zwei Aktionen, sieben Vorträge, sieben Exkursionen, acht Vorstandssitzungen und 14 Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen hatte der Verein organisiert. „Das bedeutet für jede zweite Woche ein Angebot vom Verein Lebensqualität“, so sein positives Resümee.

Im Bereich „Ehrenamt und Miteinander“ schafften das Bouleturnier im Mai und die Gemarkungswanderung im Oktober kleine Highlights. Der Christbaumverkauf beim Weihnachtsmarkt bereicherte vor allem die Kasse des Sozialfonds. Übers Jahr wurden aus diesem Sozialfonds acht Kinder aus der Gesamtgemeinde Hochdorf unterstützt. Der Sozialfonds übernimmt einen Teil der Kosten der Kindergartengebühr oder der Schulbetreuung, wenn Familien sich diese nicht leisten können.

Im Bereich „Jung und Alt“ hat vor allem das Projekt „Sorgende Gemeinschaft“ viele Menschen in der Gemeinde bewegt (SZ berichtete). Gut 80 Bürger nahmen bei den Dorfgesprächen zu diesem Thema teil und brachten ihre Ideen ein. Auch 2019 wird das ein Schwerpunkt bleiben, denn nun gilt es, die entwickelten Ideen in konkrete Maßnahmen umzusetzen.

Der Gourmettreff im September findet alle zwei Jahre statt, so auch im vergangenen Jahr mit unbeschwerten Stunden bei Musik, Spiel und Tanz. Im Themenbereich „Natur und Umwelt“ zeigte die Projektverantwortliche Christel Creutzfeldt auf, dass der Lindenweiher ein Thema bleibt. Interessen der Menschen und Bedürfnisse des Naturschutzes unter einen Hut zu bringen sei eine Aufgabe, die nur in Langzeit erreicht werden kann. Für die Betreuung von Blühstreifen mit Wildblumen fanden sich im vergangenen Jahr 17 Paten. Der Friedhof in Schweinhausen wurde – wie in allen Jahren zuvor – von einem ehrenamtlichen Team vorbildlich gepflegt. Otto Höbel bedankte sich bei allen, die den Verein und seine Aktionen unterstützt haben.

Bürgermeister Klaus Bonelli lobte die Arbeit der Vorstandschaft und stellte das gelebte Miteinander in den Vordergrund. Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Hans-Peter Ziegler wurde erneut zum Vorsitzenden Finanzen gewählt, Klaus Koch zum Schriftführer, Ulrike Heimbach zur Beisitzerin, Josef Hipper zum Beisitzer und Karl-Josef Kruk zum Kassenprüfer.

Für das laufende Jahr sind wieder eine Reihe von Veranstaltungen geplant, die über einen Flyer und auf der Homepage des Vereins bekannt gemacht werden. Zum ersten Mal soll im April eine Dorfputzete stattfinden. Das Bouleturnier ist auf Mai terminiert, das Projekt „Sorgende Gemeinschaft“ soll auch 2019 Schwerpunkt bleiben.