Erfolgreiche Kooperation Schule und Verein

Seit vier Jahren gibt es im Rahmen der Kooperation Schule-Verein ein Kletterangebot für die Grundschulkinder der Rosenbach Grundschule, durchgeführt vom TSV Hochdorf und der Unterstützung von Ingrid Laub vom DAV.

Jeden Dienstagnachmittag erproben sich zwei Gruppen mit aktuell je sechs Kindern der ersten und zweiten Klasse an der Kletterwand. Neben Knotenkunde und ersten Einführungen in die technischen Anforderungen des Kletterns, gibt es auch viele Spiele und Schaukelmöglichkeiten. Beim Klettern werden viele wertvolle Erfahrungen gesammelt und Fähigkeiten trainiert. Neben den koordinativen Fähigkeiten werden auch soziale Anforderungen an die Kinder gestellt.

Zusammenarbeit, Verlässlichkeit und Vertrauen sind wichtige Bausteine des Kletterns. Aber auch gegenseitige Rücksichtnahme. Gleichzeitig lernen die Kinder ihre eigenen Grenzen kennen, finden aber unter fachkundiger Anleitung die Möglichkeit, über diese Hinaus zu gehen. Mit wachsendem Selbstbewusstsein und jede Menge Spaß, wachsen die Kinder so jede Woche aufs Neue über sich hinaus. Von Woche zu Woche können die Fortschritte beobachtet werden, so dass diese hoffentlich vor den Faschingsferien noch den Eltern präsentiert werden können.