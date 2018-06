„Entscheidung für Hochdorf keinen Tag bereut“

33 Jahre jung war Klaus Bonelli, als er sich das erste Mal auf das Bürgermeisteramt in Hochdorf bewarb. Nun, 16 Jahre später, bewirbt er sich für eine dritte Amtszeit. An diesem Sonntag wird gewählt und Bonellis Chancen stehen gut, denn sein einziger Gegenkandidat kommt von der Nein-Partei. Im Interview mit SZ-Redakteurin Katrin Bölstler erinnert sich der amtierende Bürgermeister an seine Ziele von damals, gibt Einblick in sein Privatleben und prognostiziert, wie Hochdorf in acht Jahren aussehen könnte.

Herr Bonelli, mit welchen Gefühlen haben Sie damals vor 16 Jahren Ihr Amt angetreten?

Mit Freude, aber auch mit Respekt. Hauptamtlicher Bürgermeister, das ist eine große Aufgabe. Allerdings hatte ich den Vorteil, dass ich zuvor im Hauptamt in Uttenweiler beschäftigt und ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Rechtenstein im Alb-Donau-Kreis war. Ich wusste, was auf mich zukommt und habe es bis heute nicht bereut.

Sie haben die Entscheidung, sich in Hochdorf zu bewerben, damals dennoch nicht allein gefällt.

Nein, die Meinung meiner Frau war mir sehr wichtig. Als hauptamtlicher Bürgermeister ist man an vielen Abenden und Wochenenden unterwegs und unsere Kinder waren 1999 erst zwei und sechs Jahre alt. Hätte sie mir nicht ihre Unterstützung zugesagt, ich hätte den Job nicht angenommen. Und ich bin dankbar, dass sie mich nun auch weiterhin unterstützen möchte.

Wenn Sie nun auf diese 16 Jahre zurückschauen, was sind für Sie die drei wichtigsten Projekte, die sie mit auf den Weg gebracht haben?

Mir war das Thema Kinderbetreuung immer wichtig, denn dadurch wird der Ort gerade für Berufstätige attraktiver. Als ich hierherkam, gab es in den Kindergärten nur die Regelzeitbetreuung. Über die Jahre hinweg haben wir schrittweise in allen Gruppen die Betreuungszeiten erweitert, Ganztagsgruppen eingerichtet und ein optionales Mittagessenangebot eingeführt.

Ein jahrelanges Großprojekt war es auch, die Wasserversorgungssysteme der drei einst eigenständigen Orte Schweinhausen, Unteressendorf und Hochdorf zu sanieren, zusammenzuführen und damit effektiver zu machen.

Und das dritte Projekt?

Das dritte wichtige Projekt war der Umzug des Bauhofs in die Gebäude der ehemaligen Kläranlage und als Konsequenz daraus die Sanierung der Halle in Schweinhausen. Wir haben es somit geschafft, für eine brach liegende Fläche eine sinnvolle Neunutzung zu finden und gleichzeitig den Vereinen in den frei werdenden Räumen in der Halle Platz zu machen.

Falls Sie die Wahl gewinnen, wie wird Hochdorf dann in acht Jahren aussehen?

Ich werde mich dafür einsetzen, dass bis in acht Jahren der gesamte Ort über eine schnelle Internetanbindung verfügt. Der Ortskern wird sich bis dahin aufgrund des neuen Ärztehauses stark zum Positiven verändert haben – wer weiß, was diese Neuerung noch mit sich bringt. Ein Ziel wäre, über die Aufnahme ins Leaderprojekt die Verlandung des Lindenweihers zu verhindern. Ansonsten gehe ich davon aus, dass Hochdorf sich weiterhin sehr positiv entwickeln wird.

Streben Sie an, dass Hochdorf weiter wachsen wird?

Ja, allerdings maßvoll. Bauplätze werden wir weiterhin nur bedarfsgerecht und nach dem Rotationsprinzip abwechselnd in den drei Ortsteilen erschließen.

Stichwort Finanzen: Vor zehn Jahren hatte Hochdorf nur 1,5 Millionen Euro Verbindlichkeiten, heute sind es doppelt so viel. Warum?

Diese Zahl sollte man in Relation setzen: Seit ich Bürgermeister bin, haben wir rund 19 Millionen Euro investiert, die verbleibenden drei Millionen Euro sind da also nur ein Bruchteil. Für diverse Projekte wie etwa die Sanierung der Wasserversorgungssysteme, Investitionen in das Nahwärmenetz und die Installation von PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden haben wir Darlehen aufgenommen. Das waren nötige Investitionen in die Zukunft, meist alternativlos. Unser Ziel ist es, ab 2017 nur noch Investitionen zu tätigen, für die es keiner Kreditaufnahme bedarf.