Entlastung für pflegende Angehörige

Das DRK Biberach bringt im September mit dem Netzwerk Demenz und der Tagespflege in Hochdorf das Pilotprojekt „Über den Tellerrand“ auf den Weg.

Pflegende Angehörige von Demenzkranken bekommen bei diesem niederschwelligen Angebot Raum für Austausch und neue Bekanntschaften, teilt das Rote Kreuz mit.

Pause vom Alltagsstress

Eine Demenzerkrankung kann den Alltag komplett verändern und stellt die pflegenden Angehörigen, Mitmenschen und Betroffenen vor Herausforderungen im Alltag. Das Pilotprojekt „Über den Tellerrand“ bietet den Angehörigen die Möglichkeit, sich eine Pause vom Alltagsstress zu nehmen. Im Austausch mit anderen Betroffenen können unterschiedlichen Anliegen besprochen werden. Das Treffen bietet Raum für Themen aller Art, über die sich die Angehörigen austauschen möchten, auch fernab von der Demenzerkrankung,

Die Treffen beginnen mit einem gemeinsamen Mittagessen der Demenzkranken und Angehörigen in der Tagespflege in Hochdorf. Nach dem Essen teilt sich die Gruppe: Die Demenzkranken werden von Pflegefachkräften in der Tagespflege bedarfsgerecht betreut. Die Angehörigen haben Zeit für Gespräche und Aktivitäten, begleitet von zwei Fachkräften. Kaffee und Kuchen runden den Tag ab.

Regelmäßigkeit ist wichtig

Das Angebot startet am 24. September und findet immer freitags jeweils von 12 bis circa 16 Uhr statt. Geplant sind 14 Treffen bis Weihnachten. Die Regelmäßigkeit bietet einen festen Tag, an dem nicht gekocht werden muss und Zeit für sich selbst bleibt. Acht Paare können teilnehmen. Anmeldeschluss ist der 9. September.