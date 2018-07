Einbrecher stehlen Sägeketten

In Hochdorf ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Gebäude in der Straße Am Bahnhof eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte am Montagmorgen ein Zeuge die Spuren. Unbekannte hatten ein Fenster aufgebrochen und waren ins Innere eingestiegen. Dort suchten die Täter nach Brauchbarem. Sie fanden Sägeketten für eine Motorsäge. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher. Die Beamten vom Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) ermitteln.

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten an erster Stelle stehen, schreibt sie. Einbruchsmeldeanlagen böten zusätzlichen Schutz.