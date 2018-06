Einbrecher scheitert an stabilem Fenster

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Einbrecher versucht, an einem Gebäude in der Hauptstraße in Hochdorf ein Fenster aufzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte scheiterte jedoch, das Fenster war stabil genug. Der Täter zog ohne Beute ab. Ein Zeuge entdeckte am Donnerstagmorgen die Spuren, die von Spezialisten der Polizei gesichert wurden. Beamte des Polizeireviers Biberach (Telefon 07351/4470) ermitteln.

In diesem Zusammenhang teilt die Polizei mit, dass viele Einbrüche durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden könnten. Schon durch einfache Maßnahmen könne jeder etwas tun. Für die Einbrecher sei es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, gäben die Ganoven ihr Vorhaben häufig schnell auf.