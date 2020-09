Einbrecher kommt am helllichten Tag

Die Abwesenheit der Bewohner hat am Sonntag ein Unbekannter genutzt und ist nach Erkenntnissen der Polizei zwischen 16.45 Uhr und18.30 Uhr in Schweinhausen am Werk gewesen. An einem Gebäude in der Stauferstraße überstieg er einen Zaun und hebelte eine Terrassentür auf. Im Haus fand der Unbekannte Schmuck, den er zu seiner Beute machte. Die Polizei aus Biberach ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon 07351/4470. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht.

Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei.