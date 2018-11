Einbrecher bricht Terrassentür auf

Ein Einbrecher hat am Dienstag in Hochdorf Beute gemacht. Das teilt die Polizei mit. Zwischen 17.30 und 21 Uhr war der Einbrecher im Ulmenweg unterwegs. An einem Einfamilienhaus brach er die Terrassentür auf. Der Unbekannte ging ins Innere und suchte in sämtlichen Räumen nach Beute. Er fand Geld und Schmuck. Er nahm die Sachen mit und flüchtete. Seine Spuren ließ der Täter am Tatort zurück, die die Polizei inzwischen gesichert hat. Die Ermittlungen laufen. Vor allem in der dunkle Jahreszeit schlagen die Einbrecher zu, so die Erfahrung der Polizei. Dennoch kann jeder etwas tun, um sich vor den Einbrüchen zu schützen. Dazu gibt die Polizei folgende Tipps: Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit.