Einbrecher brechen mehrere Baucontainer auf

In der Nacht vom Freitag auf Samstag haben sich unbekannte Täter im Neubaugebiet in Hochdorf unberechtigt Zugang in drei Baucontainer verschafft. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Im Schwedenweg hebelte er bei einem Rohbau den verschlossenen Baucontainer auf und entwendete aus diesem mehrere Baugeräte/Werkzeugmaschinen. Die genaue Höhe des Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Am Baucontainer entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Beim Rohbau schräg gegenüber wurde ebenfalls der dortige Baucontainer aufgehebelt.

Zum Diebesgut und zum Sachschaden konnte bislang keine Angaben gemacht werden. Im Almannenweg entwendet der unbekannte Täter am Freitag zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr aus dem dortigen unverschlossenen Baucontainer und einem unverschlossenen Baustellenfahrzeug diverses Werkzeug und Maschinen im Wert von 5000 Euro. Die Höhe des bisherigen Gesamtschadens ist bislang noch nicht bekannt. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch unklar.

In diesem Zusammenhang ist einem Zeugen im Neubeugebiet Hochdorf gegen 16.30 Uhr ein dunkler VW Sharan aufgefallen. Das Fahrzeug ist mehrmals an den Neubauten vorbeigefahren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Biberach unter 07351/4470 in Verbindung zu setzen.