Ein Jahr Garten-Gang beim OGV geht zu Ende

Am Freitag, 9. Dezember, war es soweit, die Kindergruppe des Obst- und Gartenbauvereins Schweinhausen traf sich ein letztes Mal im Jahr 2022. In der Wichtelwerkstatt packten die kleinen Hände noch einmal richtig an und zauberten eine tolle Weihnachtsüberraschung für ihre Eltern. Erst wurde fleißig gehämmert, geknotet und dekoriert und danach die Halle mit gedeckten Tischen für die Eltern hergerichtet. Dabei packten alle fleißig mit an. Tische und Stühle hatten die Kinder für die Eltern hereingetragen und festlich geschmückt. In der Küche wurden währenddessen schon leckere Honig-Dinkel-Mandel-Waffeln gebacken. So konnten die 20 Kinder pünktlich um 15.30 Uhr die zahlreichen Eltern und Geschwister zu Punsch und Waffeln begrüßen. Gemeinsam schauten alle auf ein gelungenes Jahr mit vielen tollen Aktionen. Was im Januar noch ein Versuch war, sollte sich zu einer tollen Truppe entwickeln. Jeden Monat, an einem Freitagnachmittag, treffen sich die bis zu 24 Kinder beim OGV Schweinhausen, um die verschiedensten Themen rund um Garten und Natur zu betrachten. Es wird hierbei immer mit viel Spaß und Freude, gewerkelt, gepflanzt und Neues entdeckt.

Dieser Nachmittag war ein gelungener und gemütlicher Ausklang einer tollen Idee. Im Dezember 2021 hat der Verein mit der Überschrift „Auf zu neuen Wegen“ für die neue Kindergruppe geworben und konnte bereits im Januar mit 15 Kindern starten. Momentan sind insgesamt 26 Kinder angemeldet und kommen sehr regelmäßig zu den Gruppennachmittagen. Das ORGA-Team der Garten-Gang hat schon heute ein neues Programm für die Kinder vorbereitet und freut sich schon auf ein tolles Jahr 2023 mit den kleinen Gärtnern. Aber auch für die großen Gärtner wird es 2023 jeden Monat wieder einen Programmpunkt geben. Auch hier würden sich die Organisatoren über so zahlreiche Besucher wie bei der Kindergruppe freuen. Die Termine sind alle auf der Homepage des Vereins unter www.ogv-schweinhausen.de zu finden.

Es wurden auch an diesem Nachmittag die Wünsche bei den Kindern abgefragt, hierbei sagte die kleine Cecilia Hagmann mit leuchtenden Augen „Ich wünsche mir, dass wir einen richtigen Kräutergarten bauen.“ Genau dieser Satz ist es, der auch in Zukunft das Vorstandsteam antreibt eine Lösung zu finden, einen richtigen Garten mit den Kindern in der Gemeinde zu gestalten.