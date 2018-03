Drittklässler lernen die Oper kennen

An der Rosenbach Grundschule in Hochdorf haben die Drittklässler diese Woche intensiv für ihren großen Auftritt mit dem Kinderoperprojekt Papageno geprobt. Zusammen mit professionellen Schauspielern aus Österreich führen sie am Dienstag, 6. März, das Stück „Peter und der Wolf“ in der Gemeindehalle auf. Sowohl im Deutschunterricht als auch in Musik wird den Schülern das Stück und auch die musikalische Stilform Oper näher gebracht.

Thomas Herrmann setzt sich an das Klavier in der Aula. Die Schüler sitzen im Stuhlkreis davor. Mit kräftigen, schnellen Schlägen spielt der Musiklehrer die Melodie des Großvaters aus „Peter und der Wolf“. Dann steht er auf und fragt die Schüler: „Was fällt euch an der Melodie auf? Was bedeutet der hohe Ton am Ende?“ Einige der Kinder melden sich und nennen Vorschläge. Zuvor haben sie bereits ein Infoblatt über den Charakter des Großvaters bekommen. Eine Schülerin meldet sich schließlich und sagt, dass dadurch der Ärger das alten Manns ausgedrückt wird.

In der letzten Musikstunde vor der Aufführung des Stücks behandelte Thomas Herrmann mit seinen Schülern die verschiedenen Leitmotive, also die typischen Melodien, der Figuren. Insgesamt drei Stunden hatte der Grundschullehrer für die Vorbereitung gebraucht. In den vorherigen beiden Schulstunden ging es um das Orchester und um die Verknüpfung zwischen Instrument und der handelnden Person.

Während im Musikunterricht nur auf den musikalischen Teil der Kinderoper eingegangen wird, lernen die Grundschüler im Deutschunterricht ihre Rollen und den Inhalt des Stücks kennen. Die neunjährige Lea Hüttl spielt den Peter, eine der Hauptrollen im Stück. Sie kannte die Erzählung bereits, da sie diese auf CD zu Hause gehört hat. „Es ist die Lieblingsgeschichte von meinem kleinen Bruder“, erklärt die Drittklässlerin. Aufgeregt sei sie wegen der Aufführung nicht, sie freue sich vielmehr schon darauf. „Wir haben in der ersten und zweiten Klasse die Aufführung besucht, jetzt selbst mitzuspielen ist nochmal was anderes“, erklärt Lea Hüttl.

Ihr Klassenkamerad, Felix Isambert, nickt zustimmend. Er spielt die Ente und hat bereits einige Theatererfahrungen gesammelt. „Ich spiele auch im öffentlichen Theater mit“, sagt der Neunjährige. Auch er freue sich schon auf die Aufführung und besonders darauf, mit professionellen Schauspielern auf der Bühne zu stehen, die das hauptberuflich machen.

Die Kinderoper Papageno besteht aus einem Team von Schauspielern und Sängern, die die traditionsreiche Wiener Opernkultur einem jungen Publikum zugänglich machen wollen. Das Tourneetheater ist im gesamten deutschen Sprachraum vorwiegend an Schulen zu Gast und vermittelt vor und während der Aufführung den zuschauenden Kindern das Thema Oper. Die Stücke wurden speziell an ein junges Publikum angepasst und gekürzt.

Die musikalische Märchenerzählung „Peter und der Wolf“ stammt von dem ukrainischen Komponisten Sergei Prokofjew, der neben der Musik auch den Text schrieb. Die Geschichte handelt von Peter, der bei seinem Großvater lebt. Eines Tages wird die Ente von einem Wolf gefressen. Mit einer List gelingt es Peter schließlich den Wolf zu fangen und mit Hilfe der Jäger wird er eingesperrt.

Das Besondere an dem Stück ist die enge Verknüpfung einer Person oder eines Tieres mit einer Melodie und einem Musikinstrument. „Das den Kindern verständlich zu erklären und beizubringen, ist die Herausforderung“, erklärt Lehrer Thomas Herrmann. Die Drittklässler für klassische Musik zu begeistern sei aber nicht schwer: „Je jünger die Kinder sind, desto offener sind sie noch für die unterschiedlichen Musikrichtungen.“

Allerdings hätten die Kinder im privaten Bereich keinen Kontakt mehr zur klassischen Musik oder zu Opern, erklärt Schulleiter Franz Zeh. Daher sei es ihm wichtig, das im Unterricht aufzufangen und durch dieses Projekt sei das kindgerecht und spielerisch möglich. Außerdem seien die Kinder immer ganz begeistert, wenn sie mit den Sängern auf der Bühne stehen.

Im Musikunterricht in der Aula sollen die Kinder selbst zu Komponisten werden. „Denkt euch für die Katze ein Leitmotiv aus, die schleicht umher und versucht den Vogel zu fressen“, sagt Herrmann. In kleinen Gruppen probieren die Drittklässler auf Xylophonen verschiedene Melodien aus. Felix Isambert hat sich in seiner Gruppe die beste Melodie überlegt. Diese spielen sie anschließend auch vor der Klasse vor. Mit einem Blick auf die Uhr bemerkt Thomas Herrmann, dass die Stunde bereits vorüber ist, und beendet die Stunde.