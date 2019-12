Doppelkonzert mit anspruchsvollen Stücken

Der Musikverein Schweinhausen hat am Vorabend zum ersten Advent sein Jahreskonzert in der Gemeindehalle in Schweinhausen veranstaltet. Die Gestaltung des ersten Konzertteils übernahm der Musikverein Füramoos unter der Leitung ihres Dirigenten Helmut Stark.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Konzertmarsch Märchenkönig, gefolgt von den Stücken „Der Glöckner von Nôtre Dame“, „Wiener Praterleben“, „Dramatic Tales“ und der „Perger Polka“. Der Musikverein Schweinhausen unter neuer Leitung von Erwin Albinger eröffnete den zweiten Teil des Konzertabends mit dem Eröffnungswerk „In Purple and Gold“ von James L. Hosay, gefolgt von dem sinfonischen Werk „Zeitenwende“. Das anspruchsvolle Stück „Pilatus“ und das Medley „The Lion King“ folgten. Mit dem Konzertmarsch „Ehrensache“ verabschiedeten sich die Musiker.

Für zehn Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Matthias Waibel und Melina Ege vom stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Markus Bitterwolf und dem Ersten Vorsitzenden Florian Müller geehrt.