Diesen Samstag ist Räum- und Schenketag

Beim Aufräumen finden sich oft Dinge, die zu schade zum Wegwerfen sind. Darum gibt es in Hochdorf, Schweinhausen und Unteressendorf am Samstag, 3. Juli, von 10 bis 16 Uhr einen Schenk- und Räumtag. Was ist damit gemeint? Jeder, der mitmachen will, stellt vor dem Haus auf dem privaten Grundstück Dinge bereit, die er oder sie verschenken möchte. Die Gegenstände sind mit einem Schild „Zu Verschenken“ gekennzeichnet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger spazieren durch die Orte und nehmen sich mit, was ihnen gefällt und was sie noch verwenden wollen. Im vergangenen Jahr haben vor allem Kinder viele neue Schätze gefunden. Ist ein Gegenstand zu groß, wird dieser markiert und später abgeholt. Was keinen Abnehmer oder keine Abnehmerin findet, bleibt bei den Eigentümern und wird wieder eingeräumt. Die Lockerungen der Coronaauflagen machen es möglich, dass wieder Aktionen stattfinden. Der Verein Lebensqualität möchte den Zusammenhalt stärken und mit diesem Tag einen ökologischen und ökonomischen Beitrag leisten. Die Veranstalter hoffen, dass viele Bürgerinnen und Bürger an der Aktion teilnehmen. Informationen bei Traude Koch, Telefon 07355/7383, oder Christel Creutzfeldt, Telefon 07355/ 8147.