„Der Brunnen ist mein Patenkind“

Bereits zum 6. Mal hat der 78 Jahre alte Otto Steinhauser den Unteressendorfer Dorfbrunnen gereinigt und restauriert. Am 2. Mai soll das klare Quellwasser wieder in den in neuem Glanz erstrahlenden Brunnentrog einlaufen und Kinder, Bürger sowie alle vorbeikommenden Wanderer und Radler erfreuen.

Seit 1989 im Betrieb

Seit September 1989 steht der Brunnentrog aus dem Jahre 1875 samt Säule wieder an seinem ehemaligen alten Platz. Schon vor 1840 ist an dieser Stelle in den Pfarrbüchern ein Brunnen erwähnt. Da der Trog nicht mehr dicht war und das Wasser zum Tränken der Rinder beim Viehtrieb nicht mehr nötig war, wurde der Brunnen in den 1960er-Jahren abgebaut. Rund 25 Jahre war er in einem privaten Hinterhof abgestellt und in Vergessenheit geraten. Bei der Sanierung und Umgestaltung des Dorfplatzes lebte der Gedanke an den Brunnen wieder auf. Der vergammelte Trog wurde gereinigt, geschweißt und sandgestrahlt sowie von Otto Steinhauser und Heribert Boscher restauriert. Die gotische Brunnensäule war nicht mehr vorhanden, deshalb wurde eine dem Original fast ähnliche Brunnensäule käuflich erworben. Früher stand der Brunnen direkt neben dem heute im Oberschwäbischen Museumsdorf in Kürnbach stehenden alten Waaghaus. Heute befindet sich die örtliche Bushaltestelle „Gemeindehaus“ daneben.

Der ehemalige Malermeister Otto Steinhauser hat den Brunnen nun zum 6. Mal in vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden wieder restauriert. Die Materialkosten übernimmt dabei immer die Gemeinde. Jedes Jahr am 2. Mai drehen die Bauhofmitarbeiter das Wasser auf und es heißt beim Brunnen Wasser Marsch. Reichlich glasklares Quellwasser plätschert dann in den Trog. Das Wasser stammt aus der alten Unteressendorfer Quellfassung am Fuße des Scharbens. Untersucht wird das Wasser nicht und ist deshalb als Trinkwasser nicht geeignet. Das ablaufende Brunnenwasser läuft über ein Kanalsystem in einen Wassergraben, der in die Riß mündet. Über die Donau landet das Wasser am Ende seiner Reise im Schwarzen Meer.

Viele Wanderer und Radfahrer, die am Brunnen vorbeikommen, halten hier bei einer kurzen Rast inne, genießen die willkommene Abkühlung und den schönen Blick auf die Martinuskirche. Auch für Schulkinder hat der Brunnen eine besondere Anziehungskraft. Nach dem Ausstieg aus dem Bus geht es zuerst an den Brunnen, um sich gegenseitig anzuspritzen.

„Solange es mir gesundheitlich möglich ist, werde ich den Brunnen pflegen und in einem guten Zustand halten“, verspricht Otto Steinhauser. „Ich mache das wirklich gerne, denn der Brunnen ist ein Patenkind von mir und liegt mir sehr am Herzen“.