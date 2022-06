Kreismusikfest in Hochdorf: Das große Festzelt steht schon

Pünktlich um 8 Uhr früh haben am Freitag freiwillige Helfer mit dem Aufbau des großen Festzelts für das Kreismusikfest Hochdorf begonnen. Dieses startet am Mittwoch, 15. Juni, und geht bis Sonntag, 19. Juni. Vier Tage lang befindet sich das Dorf im Ausnahmezustand. Erster Höhepunkt ist der Kreisseniorennachmittag am Mittwochnachmittag. Für den Galaabend der Blasmusik am Samstag gibt es noch wenige Restkarten.

Wichtigstes Ereignis ist neben dem großen Flohmarkt am Samstag der Festumzug am Sonntag. Da die Veranstalter mit gutem Wetter rechnen, gibt es neben dem Festzelt auch noch einen Biergarten und einen Vergnügungspark im Freien. Sämtliche Parkplätze befinden sich ebenfalls neben dem Festzelt.