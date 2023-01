Damit Weihnachten lebendig wird

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich konnten wir wieder Waldweihnacht in Hochdorf feiern! Wie schon in jedem zweiten Jahr vor Corona gestaltete die Kirchengemeinde zusammen mit der Rosenbach-Grundschule und vielen freiwilligen Helfern das lebendige Krippenspiel an Heiligabend.

Die zahlreichen Besucher versammelten sich zunächst in der Kirche St. Martinus in Hochdorf. Dort spielten die Flötenkinder Weihnachtslieder und Franziskus führte in das Geschehen um die Geburt Jesu Christi ein. Vor 800 Jahren veranstaltete nämlich der echte Heilige Franziskus in der Nähe von Assisi in Italien das allererste Krippenspiel. Damit wollte er die Erinnerung an jenes Kind lebendig halten, das in Bethlehem geboren ist.

Und so wurde auch bei uns das Geschehen lebendig: Maria und Josef erhielten den Befehl, dass sie nach Bethlehem gehen müssen. Sie machten sich auf den Weg – und mit ihnen die ganze Besucherschar. Zunächst ging es zu den Wirtsleuten. Doch die hatten keine Herberge für sie, sondern nur noch Platz in einem Stall.

Auf dem Hirtenfeld saßen derweil Hirten um ein Feuer, als ihnen die Engel die Frohe Botschaft verkündeten. Nun wollten alle das Kind sehen und sie liefen schnell zum Stall.

Dort wurden sie schon erwartet: von Maria, Josef und dem Jesuskind – dargestellt von einer echten Familie. So eine Freude über die Geburt des Kindes!

Zur Begleitung der Bläsergruppe des Musikvereins wurde „Oh du fröhliche“ sowie „Stille Nacht“ gesungen – und in den Herzen konnte wirklich Weihnachten sein.