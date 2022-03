Ein Dachs ist am Dienstag bei einem Unfall bei Hochdorf getötet worden. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 50-Jähriger auf der Kreisstraße von Schweinhausen in Richtung Ummendorf, als das Tier die Straße überquerte. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Tier an. Es verendete an der Unfallstelle. An dem Mazda entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.