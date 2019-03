CDU nominiert Kandidaten für den Wahlkreis II Biberach-Land

Bei ihrer Aufstellungsversammlung haben die CDU-Mitglieder des Wahlkreises II Biberach-Land in der TSV-Gaststätte in Hochdorf ihre Kandidaten für die Wahl zum Kreistag am 26. Mai nominiert.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Wolfgang Dahler. In geheimer Wahl legten die Mitglieder fest, die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge aufzustellen. Danach stellten sich die Bewerber vor.

Bei der anschließenden Abstimmung schnitten alle zehn Kandidaten sehr gut ab. Die Liste stellt eine Mischung aus erfahrenen Kommunalpolitikern, Kreisräten und jungen, politisch und ehrenamtlich engagierten Personen dar.