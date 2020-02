Buntes Showprogramm bei der Burgwächternacht

Fetzig, bunt und stimmungsgeladen ist es bei der 20. Burgwächternacht am Mittwochabend in Unteressendorf zugegangen. 27 Zünfte feierten in der gut gefüllten Gemeindehalle und im Rockzelt bei tollen Tänzen und heißer Musik. Zunftmeister Simon Lock eröffnete die Burgwächternacht mit dem Narrenruf „Wa hot brennt? Burg hot brennt!“. Um 17 Uhr fand zum ersten Mal ein Zunftmeisterempfang statt.

Garde-, Show- und Maskentänze reihten sich bei der Burgwächternacht nahtlos aneinander. Dazwischen Gruppen, die mit fetziger, lautstarker Musik die Stimmung zum Kochen brachten. Ehrenzunftmeisterin Stefanie Stecher führte durch den Abend und lies die Narrenrufe der verschiedenen Zünfte lauthals erschallen. Den Auftakt des Programms machte die Tanzgarde des MV Baltringen. Bei ihrem schwungvollen Power-Auftritt kamen die jungen Damen in ihren weißblauen Gardeuniformen gleich mächtig außer Atem. Elegant und zackig fegten sie über die Bühne.

Willi von der Narrenzunft Schmiechen heizte danach den Gästen verbal und mit dem Lied „Auf d’Fasnet gau“, und das gesanglich nicht gerade hochklassig, ein. Danach ging es nonstop mit Masken-, Garde- und Showtänzen weiter. Die Gluat-Hexen der NZ Illerwinkel zeigten einen exakt ausgeführten, anmutigen Maskentanz mit schön aufgebauten Pyramiden. Die Showtanzgruppe „LaVie“ des SV Baltringen begeisterte in bunten Kostümen zur Choreografie der Fernsehsendung „Der Bachelor“. Gekreische und Gejohle löste die Männergarde „TANGArde“ aus Aitrach, vor allem bei den weiblichen Besuchern, aus. Den Damen in nichts nachstehend, bewegten sich die mit sportlichen Figuren ausgestatteten Männer exakt und elegant über die Bühne.

Mit fetziger Musik heizten die Vollgaskapellen Xälzbära Dürnau, die Allgaier-Urband und die Konde Reichenbach die Stimmung bei der zweieinhalbstündigen Show mächtig an. Ihre lautstarken Rhythmen brachten die Stimmung in der Halle zum Kochen. Die Stimmung im angrenzenden Rockzelt stand dem in nichts nach. Hier sorgten die Allgäuer Long Dongs zwischendurch für Stimmung.

Bereits um 17 Uhr hatten die Burgwächter zum Zunftmeisterempfang geladen. Rund 50 Gäste feierten bei Reden und Spielen. Bürgermeister Klaus Bonelli hatte seine Rede sogar in Reime gesetzt. „Es war wieder wunderbar“, sagte eine Besucherin, die jedes Jahr kommt. „Heuer waren es nicht so viele Tanzgruppen, aber es war trotzdem wieder toll“.