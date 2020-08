Über den Termin und den Ablauf der Bürgermeisterwahl 2020 spricht der Gemeinderat Hochdorf in seiner Sitzung am Dienstag, 18. August. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Hochdorf.

Ein weiteres Thema ist der Austausch des Hallenbodens in der Gemeindehalle Schweinhausen. Die Protokollverlesung, eine neue Bekanntmachungssatzung sowie Bekanntmachungen und Verschiedenes vervollständigen die Tagesordnung.