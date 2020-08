Bürgermeister Klaus Bonelli verabschiedet

Einen offiziellen Abschied wollte er nicht. Dennoch ließen seine Mitarbeiter und die Gemeinderäte es nicht nehmen, Klaus Bonelli zumindest im kleine Rahmen intern zu verabschieden.

Seine erste Stellvertreterin Margit Geiger erinnerte in ihrer Abschiedsrede an die erste Wahl von Klaus Bonelli am 28. Februar 1999, bei der er mit 74,2 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang gewählt wurde.

Sie danke Bonelli für sein großes Engagement für die Gemeinde in den vergangenen 21 Jahren seiner Amtszeit als Hochdorfer Bürgermeister. In diesen 21 Jahren habe er viele Projekte angestoßen und umgesetzt, so zum Beispiel mehrere Bau- und Gewerbegebiete, den Bau des Nahwärmenetzes, den Breitbandausbau, die Grundschulerweiterung und Einführung der Grundschulbetreuung, den Ausbau der Kinderbetreuung und vieles mehr. Einen großen Dank sprach sie aber auch seiner Frau aus, die ihm immer den Rücken gestärkt habe und viel auf ihn verzichten musste. Bürgermeister Bonelli bedankte sich bei allen Mitarbeitern der Gemeinde und dem Gemeinderat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, ohne die die Umsetzung der Projekte nicht machbar gewesen wäre. Außerdem bedankte auch er sich bei seiner Familie, die in diesen 21 Jahren oft auf ihn verzichten musste, da Bürgermeister zu sein eine zeitintensive Tätigkeit sei.

Im Anschluss wünschten ihm auch alle anderen Anwesenden alles Gute für die Zukunft.