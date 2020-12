Bücherei in Hochdorf an neuem Standort eröffnet

Monatelang war die katholische öffentliche Bücherei in Hochdorf geschlossen. Nun ist sie in neuen Räumlichkeiten am vergangenen Wochenende feierlich eröffnet worden. Die Bücherei ist nun in der neu sanierten Gemeindehalle im Untergeschoss untergebracht. Es gibt einen direkten Zugang direkt neben der Bushaltestelle, gegenüber vom Rathaus.

Nach dem Wortgottesdienst in der Kirche fand eine kleine Einweihungsfeier auf dem Vorplatz der Bücherei statt. Diakon Hans-Peter Ziegler sprach ein Segensgebet und weihte die neu gestalteten Räume ein. Die stellvertretende Bürgermeisterin Margit Geiger wünschte im Namen ihrer Kollegen dem Team der Bücherei viel Erfolg und Glück. Stefan Jäckle, der neu gewählte Bürgermeister, war ebenfalls anwesend.

Anschließend konnten ein paar wenige Besucher entsprechend der Hygieneregeln die Bücherei erkunden. Der 71 Quadratmeter große, hell gestaltete Raum bietet viel Platz für Regale voller Bücher und Zeitschriften, die breiten Fensterbänke laden mit bunten Kissen zum Schmökern ein. Als neues Angebot können nun auch Tonies-Hörspiele ausgeliehen werden. Zwei Besucherinnen ließen sich gleich neue Leseausweise ausstellen.

Die Bücherei hat immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr geöffnet und sonntags entweder vor oder nach dem katholischen Gottesdienst. Beginnt der Gottesdienst um 8.30 Uhr, öffnet die Bibliothek von 9.30 bis 10.30 Uhr. Beginnt der Gottesdienst um 9.45 Uhr, können zwischen 10.30 und 11.30 Uhr Bücher ausgeliehen werden. Wenn der Gottesdienst nicht stattfindet oder um 11 Uhr erst beginnt, ist die Bücherei von 10 bis 11 Uhr geöffnet.