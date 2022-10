Brückenneubau verschoben: B30-Sperrung soll frühestens 2030 kommen

Nicht 2026 oder 2028, sondern erst 2030 sollen die beiden Brücken über die B30 bei Hochdorf abgebrochen und neu gebaut werden. Das teilte das Regierungspräsidium Tübingen der Gemeinde vor Kurzem mit. Die Gemeinde Hochdorf will dennoch nichts unversucht lassen, um im Vorfeld dafür sorgen, dass die Umleitungsstrecke entweder gar nicht durch Hochdorf führt oder wenn, dann nur für wenige Monate und nicht, wie momentan geplant, zwei bis drei Jahre lang.

Der Hochdorfer Gemeinderat hat daher in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Bereich der geplanten Brückenbaustellen an der B30 naturschutzfachlich untersuchen. Es wird eine artenschutzrechtliche Untersuchung und eine ökologische Raumanalyse in Auftrag gegeben. Die Kosten von rund 5300 Euro übernehmen die Gemeinden Hochdorf und Ingoldingen gemeinsam, da die geplante Umleitung beide betreffen würde.

Egal, ob die beiden Brücken neu gebaut werden oder ob es während der Bauzeit Behelfsbrücken geben wird – laut Regierungspräsidium spielen bei der Abwägung immer naturschutzfachliche, eigentumsrechtliche und wirtschaftliche Belange eine Rolle. Die eigentumsrechtlichen Belange hat Bürgermeister Jäckle bereits geklärt. Alle Eigentümer sind bereit, Flächen für eine Behelfsbrücke, wie auch für die seitliche Herstellung der Brücken und deren Einschiebung zur Verfügung zu stellen.

Umleitungszeitraum könnte auf ein halbes Jahr verringert werden

Die Wirtschaftlichkeit eines Einschubverfahrens der Brücken wurde in einer vorherigen Gemeinderatsitzung durch die Firma Max Wild näher beleuchtet und mit Kosten von etwa zehn Prozent der Bausumme angegeben. Die Dauer der Umleitung könnte dadurch auf ein halbes Jahr verringert werden.

Diese Mehrkosten sind aus Sicht der Gemeinde gegenüber dem infrastrukturellen, volkswirtschaftlichen, naturschutzrechtlichen und gesundheitlichen Schaden zu vernachlässigen. „Drei Jahre einspuriger Umleitungsverkehr der B30 bedeutet eine Straßenbelastung in den Ortschaften wie sonst in 21 Jahren – beim derzeitigen Verkehr“, rechnete Jäckle vor.

Alle Alternativen abwägen

„Dass dann alle Straßen und womöglich auch teils Kanäle und Wasserleitungen kaputt sind, ist anzunehmen. Die Gemeinde Hochdorf ist weder Herr des Verfahrens noch Auftraggeber. Dennoch will man am Ende die Gewissheit haben, dass alle Alternativen und Belange untereinander abgewogen wurden. Um auch im naturschutzrechtlichen Bereich Klarheit zu haben, hat die Gemeinde Hochdorf zusammen mit Ingoldingen nun im Bereich der betroffenen Brücken eine artenschutzrechtliche Untersuchung und ökologische Raumanalyse beauftragt.

Diese Untersuchung erstreckt sich über eine ganze Vegetationsperiode. Bürgermeister Jäckle betonte, dass er alle Argumente sammele und in die Waagschale werfe. Sollte die Entscheidung von höherer Stelle dennoch anders ausfallen, wolle er sich keinerlei Vorwürfe machen lassen, die Gemeinde hätte zu wenig im Vorfeld unternommen.