Bergmesse der Seelsorgeeinheit Heimat-Bischof-Sproll

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 15. Mai machten sich zahlreiche Gläubige bei herrlichem Wetter auf den Weg, um in der Natur mit ihrem frischen Grün einen besonderen Gottesdienst zu feiern: Die Seelsorgeeinheit Heimat-Bischof-Sproll lud ein zur Bergmesse. In der Früh trafen sich die Laufgruppen in den fünf Kirchengemeinden (Ummendorf, Fischbach, Hochdorf, Schweinhausen und Unteressendorf), um in einer Sternwallfahrt auf den Berg zu pilgern. Dort fand im Freien bei der Kapelle in Berg-Schweinhausen der Gottesdienst statt, der von Pfarrer Jürgen Sauter geleitet und von einer Schar von Ministranten begleitet wurde. Die musikalische Umrahmung gestaltete abwechslungsreich die Ministranten-Band sowie Familie Steinhauser.

Nach einer langen Zeit der Entbehrungen und dem Verzicht auf Gemeinschaft während der Corona-Pandemie war es eine große Freude, so wieder zusammen zu sein. Pfarrer Sauter verglich dies mit dem Lichtmoment auf Berg Tabor in der Bibel: ein Moment der Begegnung mit Gott, der sich uns zuwendet und seine Liebe zusagt.

Im Anschluss an die Bergmesse gab es die Möglichkeit, bei einem kleinen Imbiss ins Gespräch zu kommen. Dies wurde reichlich genutzt, um auch über die Gemeindegrenzen hinweg Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Leberkäse, Pizza und Kuchen waren am Ende ausverkauft und es konnte der Erlös an die Caritas Biberach zugunsten geflüchteter Familien aus der Ukraine gespendet werden.

So fasste es die Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses, Frau Wiest, zusammen: „Mit vereinten Kräften aus den Gemeinden gab es kein Problem, das nicht zu bewältigen gewesen wäre. Zusammen haben wir eine gewaltige Fülle an Ressourcen.“ Diese gewaltige Fülle, das wunderbare Erleben von Gemeinschaft und die Freude an Gottes Schöpfung – all dies trug dazu bei, dass es eine gelungene Premiere einer Veranstaltung auf Ebene der Seelsorgeeinheit war: Ein gemeinsamer Lichtmoment auf dem Berg!