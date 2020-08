Beim TSV Hochdorf ist Gertrud Krapf Ehremitglied

In fast unveränderter Zusammensetzung bleibt die Vorstandschaft des TSV Hochdorf auch 2020 für den Sport tätig. Bei der Hauptversammlung gab lediglich bei der stellvertretenden Vorsitzenden einen Wechsel: Martina Müller tritt die Nachfolge von Heike Küfer an. Küfer stellte nicht mehr zur Wahl. Zwei Mitglieder wurden für herausragende ehrenamtliche Tätigkeit mit der WLSB-Ehrennadel in Gold geehrt.

Der Vorsitzende Klaus Koch gab einen kurzen Jahresrückblick mit Bildern und Videos. Da coronabedingt ab März kein Hallensport möglich war, wurde zum Teil kurzerhand von zu Hause aus per Videobotschaft geturnt. Die Kinder hatten dabei viel Spaß an der Bewegung. Die Spartenleiter stellten vor, was die Abteilungen machten. Der Kassierer Wilfried Wydler berichtete über die Ausgaben und Einnahmen und stellte eine positive Kassenlage vor. Kassenprüfer Franz Mack bestätigte eine ordentliche Kassenführung.

Notwendige Satzungsänderungen, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder Überarbeitungen, wurden den Mitgliedern vorgestellt und genehmigt. Nach der einstimmigen Wahl der neuen Stellvertreteirn Martina Müller wurden Wilfried Wydler sowie Kassenprüfer Franz Mack für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Michael Wydler übergab in der zuvor stattgefundenen Jugendversammlung sein Amt als Vereinsjugendleiter nach 13 Jahren an Carmen Genal.

Zum Abschluss wurden mehrere Mitglieder für außerordentliche Dienste um den Verein geehrt. Gertrud Krapf wurde nach 27 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Verein in unterschiedlichen Positionen vom Vorsitzenden feierlich zum Ehrenmitglied des TSV ernannt. Rolf Preysing, der Vizepräsident des Sportkreises Biberach, überreichte Gertrud Krapf und Ronald Klooß für herausragende ehrenamtliche Tätigkeit im Verein die WLSB-Ehrennadel in Gold. Mit Urkunden wurden auch langjährige Mitglieder bedacht. Klaus Koch beendete die Hauptversammlung mit besonderem Dank an die Gemeinde, den Vereinsrat sowie all die ehrenamtlich tätigen Trainer, Übungsleiter und Eltern, ohne die es nicht möglich wäre, vor allem die mehr als 250 Kinder und Jugendliche des Vereins für Sport und Bewegung zu begeistern.