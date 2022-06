Beim Schenk- und Räumtag Schätze entdecken

Beim Schenk- und Räumtag am Samstag, 2. Juli, können die Teilnehmer das, was sie beim Aufräumen finden und das noch gut brauchbar ist, anbieten, und schauen, ob jemand anderes Verwendung dafür hat. Die Aktion findest von 10 bis 16 Uhr in Hochdorf, Schweinhausen und Unteressendorf.

Die Teilnehmer stellen vor dem Haus auf ihrem privaten Grundstück Dinge bereit, die Sie verschenken möchten. Die Gegenstände sind mit einem Schild „Zu Verschenken“ gekennzeichnet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger spazieren durch die Orte und nehmen sich mit, was ihnen gefällt und was sie noch verwenden wollen. Was keinen Abnehmer, keine Abnehmerin findet, bleibt bei den Eigentümern und wird wieder eingeräumt.

Der Verein Lebensqualität möchte mit der Aktion den Zusammenhalt stärken und einen ökologischen und ökonomischen Beitrag leisten. Weitere Informationen bei Traude Koch, Telefon 07355/7383 oder Christel Creutzfeldt, Telefon 07355/8147.