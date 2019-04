Beckenboden – die Kraft von innen

Welche Bedeutung der Beckenboden für den Menschen hat, darüber spricht die Heilpraktikerin Susanne Schwärzler am Donnerstag, 11. April, um 19.30 Uhr in der „Brennerei Stube“ Arold in Hochdorf. „Der Beckenboden als Schöpfungsenergie wirkt sich, gezielt eingesetzt, im Alltag eines jeden Menschen auf Körper, Seele, Geist aus“, so die Referentin Susanne Schwärzler. Mit Beispielen zeigt sie auf, wie gezieltes Training Rücken- und Gelenksschmerzen, Senkungen, Impotenz und sogar Depressionen vorbeugen kann.