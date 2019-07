Bauplatzvergabe ist Thema in Hochdorf

Der Hochdorfer Gemeinderat kommt am Dienstag, 30. Juli, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Hauptthema ist die Art und Weise, wie die in naher Zukunft geplanten Baupläte vergeben werden sollen. Konkret geht es um 24 Parzellen im Wohngebiet Kreuzäcker II in Hochdorf und sieben Plätze im Gebiet Galgenberg in Unteressendorf. Es eine Vorberatung der Vergabegrundsätze vorgesehen, keine Entscheidung.

Außerdem stehen Baugesuche auf dem Programm.