B30-Brückenneubau: Tappeser macht sich selbst ein Bild vor Ort

Der geplante Ersatzneubau zweier Brücken auf der B30 in der Gemarkung Hochdorf dürfte bei einer zwei-bis dreijährigen Sperrung der B30 zu erheblichen verkehrlichen Belastungen für Penlder und in den Gemeinden Hochdorf und Ingoldingen führen. In Zahlen hieße das: Rund 21 000 Fahrzeuge täglich mit einem Schwerlastanteil von 11 Prozent. Der Beginn der Baumaßnahmen hängt vom weiteren Planungsprozess ab. Die Umsetzung ist nach aktuellen Informationen ab dem Jahr 2030 geplant.

Um frühzeitig Alternativen besprechen und gemeinsam mit Kompetenz- und Verantwortungsträgern aus Politik- und Verwaltungsebene einen konkreten Sachstand erarbeiten zu können, initiierten Hochdorfs Bürgermeister Stefan Jäckle und der Biberacher CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger vor Kurzem einen Austausch mit dem Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Tübingen, Klaus Tappeser, Holger Adler aus dem Landratsamt Biberach sowie den Bürgermeistern aus den umliegenden Kommunen Ingoldingen, Bad Schussenried, Eberhardzell und Ummendorf.

Brücken müssen auf jeden Fall ersetzt werden

Einig waren sich alle Beteiligten, dass die Brücken ersetzt werden müssen. Nun gelte es, den Umleitungsverkehr so zu steuern, dass die Belastung der Bevölkerung so gering wie möglich bleibe. Jäckle bezog deutlich Stellung für seine Gemeinde: „Bereits im Jahr 2005 gab es Sanierungsarbeiten an den beiden Brücken, die jetzt ersetzt werden sollen. Die Umleitung bestand allerdings nur drei Monate und hatte dennoch großen Einfluss auf das Gemeindeleben. Jetzt sprechen wir von bis zu drei Jahren.“

Im Vergleich zu 2005 wären zudem die Rahmenbedingungen komplett anders: Schülerinnen und Schüler der Grundschule müssen beispielsweise die Hauptstraße – und damit die Umleitungsstrecke – überqueren, um in die neue Turnhalle zu kommen. Der Ortskern habe sich mit Ärztehaus, Tagespflegeeinrichtung und neuem Kreisverkehr zu einem Knotenpunkt im Gemeindeleben entwickelt. Lange Staus würden nicht nur den Gemeindealltag stark beeinträchtigen, sondern auch Rettungseinsätze behindern oder diese schlimmstenfalls blockieren. Auch das gelte es in die Bewertung einer Zumutbarkeit der Umleitung mit einfließen zu lassen, meinte der Bürgermeister.

Tappeser zeigt Verständnis für Bedenken

Regierungspräsident Klaus Tappeser zeigte Verständnis für die vorgetragenen Befürchtungen und machte zugleich die Komplexität solcher Bauvorhaben deutlich. „Wir bewegen uns noch im Bereich der Grundlagenermittlung, also am Anfang eines mehrere Jahre dauernden Planungsprozesses.“ Derzeit werden die Betroffenheit durch den Bau und eine bauzeitliche Verkehrsführung erhoben. Dazu wurden bereits verschiedene Stellungnahmen bei den Gemeinden, der Verkehrsbehörde und der Polizei eingeholt.

Zudem ist das Regierungspräsidium dran, die Erhebung naturschutzfachlicher Grundlagen zu vergeben. „Wir sind also noch in einer frühen Planungsphase, in der noch keine endgültigen Festlegungen zum Bauverfahren und zur Verkehrsführung getroffen werden. Dies hängt vom weiteren Planungsprozess ab. Unser Ziel ist es die Beeinträchtigungen, Betroffenheiten und Eingriffe bei Mensch, Natur und Landschaft durch die notwendige Erhaltungsmaßnahme, mittels einer detaillierten und rechtssicheren Planung, möglichst gering zu halten und ausgewogen zu gestalten,“ so Tappeser.

Wie es weitergeht

Wichtig sei, dass es hierfür auch einen Konsens unter den Beteiligten gebe, denn das sei unter anderem wichtig, um auf langwierige Verfahren verzichten zu können. Der Biberacher Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger, zugleich verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, sieht gute Chancen: „Ich kann die Unsicherheit, die bei den Menschen in Hochdorf und Ingoldingen aktuell aufkommt, sehr gut verstehen. Den heutigen Termin sehe ich daher als wichtiges Signal dafür, dass auf allen Ebenen nach einer guten, praktikablen und auch akzeptablen Lösung für die Bürgerinnen und Bürger gesucht wird. Daran müssen wir jetzt arbeiten.“ Dies bekräftigten auch die Vertreter des Landkreises Biberach, Dezernent Holger Adler, der Gemeinde Ingoldingen, Bürgermeister Jürgen Schell, und der Stadt Bad Schussenried, Bürgermeister Achim Deinet, die zugleich auch zusagten, sich konstruktiv in den Prozess einzubringen.

Die Gemeinde Hochdorf wartet nun auf die Ergebnisse eines umweltschutzfachlichen Gutachtens. Die Ergebnisse sollten dann auch dem Regierungspräsidium für die weitere Planung zur Verfügung gestellt werden.