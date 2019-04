Bürgerdialog in Hochdorf

Der Gemeinderat möchte das Thema „Bürgerschaftliches Engagement“ aufgreifen und mit den Hochdorfer Bürgern in den Dialog gehen. Grundlage ist das Leitbild der Gemeinde Hochdorf. Der erste Workshop findet am Mittwoch, 10. April, von 20 bis 22 Uhr in der Gemeindehalle Schweinhausen statt. Thema: Was verstehen wir unter bürgerschaftlichem Engagement und wie kann dieses gefördert werden? Das zweite Treffen ist am Montag, 15. April, von 20 bis 22 Uhr in der Gemeindehalle Unteressendorf. Dabei sollen die Ergebnisse gebündet und konkrete Vorschläge entwickelt werden.